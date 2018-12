James Bond avrebbe un grave problema di alcolismo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Dovesse mai capitare di stare al bancone di un bar e sentire qualcuno alle spalle ordinare un “Vodka Martini agitato, non mescolato” potrebbe venire da pensare di avere accanto. La sua passione per questo drink è nota ma secondo un team di ricercatori australiani la cosa gliprocurato undi. Tanto che l’M16 dovrebbe offrire a 007 un’assistenza medica. I ricercatori dell’University of Otago, in Nuova Zelanda, hanno calcolato che l’agente doppio zero ha consumato ben 109 drink in appena 24 film, con una media di 4,5 cocktail a film. Il record spetta a Daniel Craig, che nei panni diin ‘Quantum of Solace’ ha ingurgitato ben 24 drink in una ‘seduta’. “Abbastanza per uccidere qualcuno”, dicono i ricercatori.Ma ad insidiare la salute dinon sono gli eccessi degli ultimi film. ...