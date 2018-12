In fin di vita l' italiano colpito a Strasburgo

ANTONIO MEGALIZZI - ITALIANO FERITO A STRASBURGO : È IN fin DI VITA/ Colpito da proiettile attentatore in fuga : ANTONIO MEGALIZZI, è in condizioni gravissime il giornalista ITALIANO FERITO a STRASBURGO. Ultime notizie, il padre della fidanzata 'in coma, inoperabile'.

Antonio Megalizzi - il giornalista ferito a Strasburgo in fin di vita : «Colpito dall'attentatore in fuga» : Si delinea in tutta la sua gravità la situazione di Antonio Megalizzi, il giornalista radiofonico italiano ferito a Strasburgo: ricoverato nell'ospedale Hautepierre. Il 28enne di...

Antonio Megalizzi - il giornalista italiano ferito - è in fin di vita. «Non è operabile» : Si delinea in tutta la sua gravità la situazione di Antonio Megalizzi, il giornalista radiofonico italiano ferito a Strasburgo: ricoverato nell'ospedale Hautepierre. Il 28enne di...

Manovra - Palazzo Chigi apre a un taglio del deficit fino al 2% : "Durissimo evitare l'infrazione" : MILANO - A poche ore dall'incontro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte con il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker prevale il pessimismo a Palazzo Chigi mentre si fa ...

Controlli amministrativi della Polizia di Stato nelle serate organizzate in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno. : Una particolare attenzione sarà riservata alle prevendite ed al rispetto della prescrizioni dettate in sede di Commissioni di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli. Nel corso delle attività saranno ...

Belluno - picchia il medico che lo allontana dalla moglie in fin di vita : denunciato 59enne : Una vicenda drammatica, che tutti avrebbero voluto evitare. Un uomo di 59 anni, originario della Valtellina, ha minacciato e poi aggredito il medico che gli impediva di rimanere vicino alla moglie, in fin di vita per un’emorragia cerebrale. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio presso l’ospedale di Belluno. Il signore, disperato per le drammatiche condizioni della consorte, ha reagito bruscamente di fronte alla richiesta di non seguirla in ...

Incendio Roma - scatta l’allarme diossina : “chiudete le finestre ma soprattutto evitate attività all’aperto e non mangiate cibi prodotti in quella zona” [FOTO] : 1/13 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...

Le novità della patch 7.01 di Fortnite tra la spada Infinity Blade - le novità della modalità Creativa e molto altro : Come annunciato alcune ore fa è tempo di aggiornamenti per Fortnite e in particolare è tempo dell'arrivo della patch 7.01 del titolo sviluppato da Epic Games.Il sito ufficiale del gioco contiene tutte le novità che vi abbiamo prontamente riportato qui di seguito. A spiccare è soprattutto l'arrivo delle spade sotto forma della Infinity Blade: Infinity Blade (Battaglia reale) Read more…

Comune Roma : finestre chiuse ed evitare attività all’aria aperta : Roma – “In seguito all’incendio sviluppatosi nell’impianto Tmb Salario, per ragioni precauzionali, in attesa dei dati delle misurazioni dell’aria da parte di Asl e Arpa Lazio, le raccomandazioni sono di chiudere le finestre laddove si percepisce odore, ma soprattutto evitare attivita’ all’aria aperta ed evitare di consumare prodotti colti nell’area circostante all’incendio”. Cosi’ ...

Beautiful Anticipazioni 11 dicembre 2018 : Bill è in fin di vita : Lo Spencer lotta tra la vita e la morte e tutti sospettano l'uno dell'altro. Justin cerca i documenti firmati da Bill.

Che fine ha fatto Pià? La vita dell’ex calciatore : João Batista Inácio, meglio noto come Piá, è un dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano con passaporto italiano, di ruolo attaccante, attuale direttore tecnico della Nuova Usmate. Arrivato in Italia a 14 anni, è cresciuto nel fiorente vivaio dell’Atalanta, esordendo nella massima divisione il 2 dicembre 2001 con i bergamaschi, nella sfida casalinga contro l’Inter. Nel gennaio 2005 è acquistato dal Napoli, all’epoca ...

Quota 100 e reddito di cittadinanza : spesa tagliata e finestre allungate. Novità : La Legge di bilancio 2019, ha superato lo step della fiducia alla Camera ed è arrivata in queste ore al Senato, in attesa dell’esame di Palazzo Madama: non ci sono ancora le misure chiave che tutti attendono, Quota 100 e reddito di cittadinanza. Ad oggi quindi si conoscono solo i soldi messi a disposizione in Manovra per questi due provvedimenti, ma non si sa come saranno effettivamente attuati. E neanche con precisione da quando. Si dà comunque ...

Che fine ha fatto Gianni Comandini? La nuova vita dell’ex attaccante : Gianni Comandini è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Esordisce nel campionato di Serie B 1995-1996, giocando una sola partita. Passa al termine di quell’annata al Montevarchi in Serie C1 per tornare l’anno successivo al Cesena. Nell’estate 1998 il direttore generale del Vicenza Sergio Gasparin acquista il suo cartellino, viene ceduto al Milan, che offre una cifra intorno ai 20 miliardi di lire per il suo ...

SPY finANZA/ La crisi della Francia che solo Draghi può evitare - IlSussidiario.net : La Bce è chiamata a salvare per la seconda volta l'eurozona e l'euro. Altrimenti, sarà un'ecatombe. E la Francia ne sarà l'epicentro