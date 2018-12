I guai di Macron e la mutazione genetica del semipresidenzialismo francese

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Idi Emmanueldiscendono da una molteplicità di fattori, alcuni contingenti, altri più strutturali. Fra questi, l'evidente e radicata incapacità dell'ex enfant prodige di comprendere che in Francia il Presidente della Repubblica non è più quello dei tempi di De Gaulle, né dei suoi più prossimi successori.Le istituzioni della Quinta Repubblicatratteggiano una monarchia repubblicana nella quale il Presidente regna da solo e condivide il governo: è questa, a conti fatti, l'essenza del. In molti ambiti, in particolare in politica estera, il Presidente è poco meno che un monarca assoluto. Ma c'è un primo ministro che deve ottenere la fiducia del Parlamento.Rispetto al testo originario della Costituzione della Quinta Repubblica, quello del 1958 che prevedeva che il Presidente ...