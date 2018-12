Divieto di targa straniera | prime multe e sequestri in provincia di Venezia

Blastingnews

: RT @veneziatoday: Divieto di targa straniera, prime multe e sequestri in provincia - RexSbb : RT @veneziatoday: Divieto di targa straniera, prime multe e sequestri in provincia - veneziatoday : Divieto di targa straniera, prime multe e sequestri in provincia -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Con la nuova notizia dell'entrata in vigore da pochissimi giorni di alcune modifiche in materia di codice della strada, sono arrivati anche i primi provvedimenti disciplinari per coloro i quali sono stati beccati a violare tali norme. Nelladi, infatti, precisamente nel piccolo comune di Martellago, i carabinieri della compagnia di Mestre hanno fermato due cittadini alla guida di veicoli immatricolati all'estero. Sono stati un cittadino romeno e un altro proveniente dalla Moldavia, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, ad incappare in queste nuove disposizioni introdotte che sono andate a modificare alcuni articoli del codice stradale. Dagli accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine, infatti, è immediatamente venuto fuori che i due conducenti, pur essendo residenti nel nostro Paese da più di sessanta giorni e pur avendo effettuato l'importazione del ...