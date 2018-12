Discoteca Corinaldo - rimesso in libertà il 17enne sospettato di aver usato lo spray : Torna in libertà il 17enne sospettato di avere usato lo spray urticante che avrebbe provocato la calca all’uscita della Discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in cui sono morte sei persone. Fermato per una vicenda di droga, l’adolescente è comparso davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l’arresto ma non ha rinvenuti i presupposti per la custodia cautelare. Secondo l’avvocato Andrea Mone, ...

Strage Discoteca : 17enne rimesso in libertà - resta indagato : Il gip del tribunale minorile di Ancona ha convalidato l’arresto, ma rimesso in libertà, il 17enne accusato di possesso di droga e indagato per omicidio preterintenzionale e lesioni colpose e dolose per la Strage al ‘Lanterna Azzurra Clubbing’ di Corinaldo. Al momento, le due vicende restano separate: il minorenne, oltre ad essere accusato di detenzionevdi stupefacebìni, è sospettato di aver ...

Discoteca Corinaldo - il 17enne in difesa : "non sono colpevole"/ Ultime notizie - oggi autopsia sulle 6 vittime : Strage di Corinaldo alla Discoteca Lanterna Azzurra: le Ultime notizie e gli sviluppi delle indagini. Il 17enne indagato e interrogato: 'non sono colpevole'

Strage Corinaldo - 17enne indagato : "non ero in Discoteca"/ Nuova pista - rottura impianto fumo artificiale? : Corinaldo, Strage in discoteca: 8 indagati, le ultime notizie. Spunta Nuova pista, malfunzionamento del fumo artificiale dietro la tragedia?

Strage in Discoteca - otto indagati : il 17enne fermato per droga e i gestori del locale. Migliorano le condizioni dei feriti : CORINALDO, ANCONA, . Si indaga per omicidio preterintenzionale, lesioni colpose e dolose nei confronti del minorenne indicato come colui che venerdì notte avrebbe spruzzato lo spray urticante alla ...

Roma - sesso sul bus davanti ai passeggeri dopo una notte in Discoteca : denunciati un 17enne e una 28enne : sesso davanti ai passeggeri, dopo una notte folle nei locali della zona Ostiense. E' successo verso le 6,30 di domenica mattina, a bordo del bus della linea 280: un ragazzo di 17 anni Romano e una ...