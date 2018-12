Ultimo appello valido per gli ottavi di Champions League | i pronostici di William Hill

calcioweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) Grande attesa per la due giorni diche emetterà i verdetti definitivi della fase a gironi. I match di stasera saranno cruciali per Napoli e Inter, entrambe alla ricerca di punti pesanti per strappare un biglietto qualsiasi per il turno successivo. I ragazzi di Ancelotti, al momento al primo posto nel gruppo C, giocano ad Anfield con due risultati utili su tre. Il Liverpool, per non rischiare l’eliminazione, dovrà vincere 1 a 0 sui partenopei o mantenere almeno due goal di vantaggio. In casa Salah & Co. non perdono da 18 gare consecutive in Europa e, vincendo, possono acchiappare il Napoli a 9 punti. Si prospetta una gara in cui le emozioni saranno protagoniste fino al triplice fischio finale. Sulla lavagna di, il più autorevole bookmaker britannico, la vittoria dei partenopei moltiplica la posta per 5.25, mentre il pareggio si gioca a 4.33. Se, ...