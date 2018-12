Serena Autieri | età | altezza | peso | marito | figlia

caffeinamagazine

(Di martedì 11 dicembre 2018)è un’attrice e cantante italiana. Colori chiari, nordici, ma napoletana verace, sin da bambina studia danza, canto e recitazione. Dopo il diploma all’Istituto d’Arte di Napoli, frequenta la facoltà di Architettura dell’Università Federico II ma contemporaneamente si dedica alla sua carriera di attrice recitando in diversi spettacoli teatrali. Nel 1998 entra nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole con il ruolo della cantante Sara De Vito e da quel momentoentra nel cuore dei telespettatori.Nel 2001 affianca anche come valletta Alberto Castagna nella conduzione del programma di punta di Canale 5 Stranamore e in quegli stessi anni recita nella serie tv trasmessa su Raidue Vento di ponente. Ancora su Raidue la ritroviamo nella miniserie in quattro puntate, Tutti i sogni del mondo, anno 2003, in cui è anche l’interprete ...