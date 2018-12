Roma | procura apre indagine per stabilire se incendio doloso o colposo

Shoah : rubate 20 pietre d'inciampo a Roma - per procura è furto aggravato da odio razziale : Sono state rubate 20 pietre di inciampo al rione Monti di Roma che erano state poste in memoria della famiglia Di Consiglio. Lo riferisce l'Associazione 'Arte in Memoria', responsabile del progetto '...

Shoah : rubate 20 pietre d'inciampo a Roma - per procura è furto aggravato da odio razziale : Sono state rubate 20 pietre di inciampo al rione Monti di Roma che erano state poste in memoria della famiglia Di Consiglio. Lo riferisce l'Associazione "Arte in Memoria", responsabile del progetto "Memoria di Inciampo a Roma". Le 20 pietre furono poste nel 2012 in Via Madonna dei Monti 82. "Queste notte - denuncia l'associazione - sono state strappate e portate via". La procura di Roma ha ...

Nuovo stadio Roma - il procuratore Pecoraro a gamba tesa : “non andava fatto così” : Figc, Giuseppe Pecoraro ha parlato della questione legata allo stadio della Roma, criticandolo senza mezzi termini “Lo stadio della Roma? Ho sempre dichiarato che lo stadio non andava fatto in quella maniera. Per me il posto è sbagliato. Ma se non si fa la viabilità e si raddoppiano le corsie della via del Mare non si da nessuna parte“. Lo ha detto il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro all’Adnkronos, sullo stadio ...

Caso Regeni : Fico con la Procura di Roma. Oggi riceve i genitori : Il presidente della Camera ha espresso sostegno all'iniziativa dei magistrati della Procura di Roma di iscrivere cinque 007 egiziani nel registro degli indagati con l'accusa di concorso in sequestro ...

Incidente alla metro di Roma - nel mirino della procura quattro persone ai vertici di Atac : quattro persone - ai vertici di Atac - sono nel mirino della procura per l’Incidente del 23 scorso ottobre nella metropolitana di Roma, alla stazione Repubblica. Il cedimento di una scala mobile, poche ore prima del fischio di inizio del match tra Roma e CSKA Mosca, ha causato il ferimento di 24 tifosi russi....

Regeni - Procura di Roma indaga cinque 007 egiziani : Roma, 4 dic. -, AdnKronos, - Con l'ipotesi di reato di concorso in sequestro di persona la Procura di Roma ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sul ...

Regeni - la Procura di Roma indaga cinque ufficiali dei servizi segreti e della polizia investigativa del Cairo : Sabir Tareq, generale. Usham Helmy e Ather Kamal, colonnelli. Magdi Sharif, maggiore. Mhamoud Najem, agente. Sono i cinque ufficiali del dipartimento di Sicurezza nazionale, i servizi segreti civili, e dell’ufficio dell’investigazione giudiziaria del Cairo, la polizia investigativa, iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Roma. Nei loro confronti il Procuratore capo Giuseppe Pignatone e il sostituto Sergio Colaiocco contestano il ...

La Procura di Roma : 'Insultare sui social non è reato - ma uno sfogo' : Proferire insulti sui social network non costituisce reato, ma rappresenta tutt'al più un "modo di sfogarsi o di scaricare lo stress". E' quanto ha stabilito la Procura di Roma nella richiesta di ...