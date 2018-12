Rogo Roma, Procura avvia indagine

: Roma, maxi-rogo in un deposito rifiuti in via Salaria: odore di bruciato in città, chiuso per precauzione un asilo - petergomezblog : Roma, maxi-rogo in un deposito rifiuti in via Salaria: odore di bruciato in città, chiuso per precauzione un asilo - RaiNews : Incendio nel contestato impianto di trattamento rifiuti #Tmb dell'#Ama in via Salaria a Roma. Le immagini del rogo… - SkyTG24 : Rogo in impianto rifiuti a Roma: odore acre in centro città, chiuso un asilo. FOTO -

Ladihato unain relazione al vasto incendio che sta interessando il Tmb Salario. Da quanto si apprende,il pm Carlo Villani, già titolare di un fascicolo sulla struttura nel quale si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, si è recato per un sopralluogo sul luogo dell'incendio. Intanto, le prime misurazioni effettuate da Arpa Lazio nelle tre centraline vicine alnon hanno registrato valori fuori norma per qualità dell'aria.(Di martedì 11 dicembre 2018)