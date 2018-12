Juve | deciso il futuro di Sturaro

Juventus-Inter LIVE : Allegri ha già deciso l’undici - qualche dubbio per Spalletti : La quindicesima giornata del campionato di Serie A si apre con il big match tra Juventus e Inter. Il Derby d’Italia promette spettacolo e può addirittura avvicinare ulteriormente i padroni di casa a conquistare il titolo di campione d’inverno, nonostante i successivi altri quattro turni da disputare. Bianconeri in campo con il 4-3-1-2 con Bentancur in grado di giocare dall’inizio e Dybala dietro il ...

Juventus-Valencia - Allegri in conferenza stampa : “Niente è ancora deciso” : JUVENTUS VALENCIA Allegri – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani sera contro il Valencia. Una sfida delicata e fondamentale ai fini della classifica. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e l’obbligo di portare a casa la vittoria per mettere un altro mattone sulla corsa al primato del girone. 3 […] L'articolo Juventus-Valencia, Allegri in conferenza stampa: “Niente è ...

Juventus-Valencia - Allegri in conferenza stampa : “Niente è ancora deciso” : JUVENTUS VALENCIA Allegri – Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani sera contro il Valencia. Una sfida delicata e fondamentale ai fini della classifica. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e l’obbligo di portare a casa la vittoria per mettere un altro mattone sulla corsa al primato del girone. 3 […] L'articolo Juventus-Valencia, Allegri in conferenza stampa: “Niente è ...