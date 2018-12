Fedez dopo il concerto di Sfera Ebbasta | “Moda Lean altro disastro annunciato”

XFactor perde pezzi - dopo Fedez e Agnelli rischia anche Lodo Guenzi : 'Aspetto di fermarmi e capire cosa voglio fare' : anche Lodo Guenzi è in forse per la prossima edizione di XFactor. Nel talent canterino Sky per ora hanno dato l'addio tanto Manuel Agnelli quanto Fedez e ora anche Lodo Guenzi, leader de 'Lo Stato ...

Fedez - messaggio su Instagram dopo la strage al concerto di Sfera Ebbasta : 'Moda dello spray senza senso' : 'Non ho ancora capito perché è partita sta moda dello spray al peperoncino se per rubare o per divertirsi. Però non si può morire in un concerto. Mi ha scioccato questa cosa' . Un Fedez provato e ...

Fedez e Chiara Ferragni : Ramona tornerà a camminare dopo che mesi fa le è stata amputata una gamba! Leggi per saperne di più : Ramona, una ragazza di Settimo Torinese potrà tornare a camminare grazie a Fedez, al secolo Federico Lucia, e la moglie Chiara Ferragni, la fashion blogger più famosa d’Italia. Grazie ai soldi raccolti durante il... L'articolo Fedez e Chiara Ferragni: Ramona tornerà a camminare dopo che mesi fa le è stata amputata una gamba! Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Dopo San Siro ho scoperto...". Giallo sulla frase di Fedez : Cosa è successo tra Fedez e J-Ax? Mistero. I fan da mesi s'interrogano sui motivi della loro separazione artistica avvenuta da pochi mesi, esattamente dopo il concertone di San Siro. La loro ultima ...

Fedez : “Dopo San Siro sono venuto a conoscenza di cose che mi erano state nascoste proprio per fare quella data” : Tormentoni, concerti, ospitate, social: Fedez e J-Ax per anni hanno condiviso il loro percorso musicale. Italiana, l’ultimo loro tormentone, e lo scorso giugno la rottura improvvisa con i fan dei musicisti con alle prese con una sola domanda: “Cosa è successo?”. J-Ax, così come Rovazzi, non erano presenti al matrimonio dei Ferragnez e il giudice di X Factor aveva glissato sull’argomento nel corso de L’Intervista con ...

Fedez e il mistero dell'addio con J-Ax : "Ho scoperto cose non piacevoli dopo San Siro" : L'addio tra Fedez e J-Ax rimane avvolto dal mistero. dopo il concerto-evento del primo di giugno a San Siro i due si sono separati professionalmente e umanamente. Cosa sia successo non si sa e in tutti questi mesi i diretti interessati hanno sempre glissato sull'argomento. E anche quando sono stati chiesti lumi a Fedez circa il mancato invito a J-Ax al matrimonio con Chiara Ferragni, nulla è trapelato.Oggi, in occasione dell"evento "Vanity Fair ...

