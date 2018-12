Dl Sicurezza | Sprar | “Migliaia in strada | non sappiamo più cosa possiamo fare” A giorni

Migranti e Sprar - il fronte dei Comuni contro il decreto Sicurezza : “Operazione demagogica pagata da amministrazioni” : Sospendere gli effetti del decreto Sicurezza. Riconsiderare le misure sull’immigrazione, dalla stretta al sistema Sprar alla cancellazione dei permessi umanitari. Valutarne l’impatto sui territori. A chiederlo sono più di venti Comuni italiani, che nelle scorse settimane hanno approvato mozioni di protesta contro il decreto voluto dal vicepremier Matteo Salvini. In prima fila ci sono grandi centri urbani come Milano, Bologna, Firenze, Palermo, ...

Decreto Sicurezza - l'allarme dallo Sprar : "A Imperia una decina di migranti all'addiaccio" - l'inchiesta - : Immagine di repertorio Una decina di migranti sprovvisti di un documento che attesti lo status di rifugiato sarebbero presenti sul territorio imperiese. Alcuni di questi sarebbero all'addiaccio o ...

Migranti e Sprar - tutte le bufale sul dl Sicurezza : Dopo il sì del Parlamento, anche Sergio Mattarella ha promulgato il decreto Sicurezza e immigrazione che ora è legge a tutti gli effetti.Ma sulle novità introdotte dal provvedimento sembra non esserci ancora chiarezza. Al punto che il Ministero dell'Interno è intervenuto per smentire le bufale che ancora circolano in merito."Più diritti per i veri rifugiati e meno sprechi per chi rifugiato non è", spiega il vicepremier Matteo Salvini. E dal ...

Giovanni Maiolo - direttore dello Sprar di Gioiosa Ionica : "Surawa non è vittima del dl Sicurezza. Stava solo organizzando il suo futuro" : "La notizia l'ho saputa da un giornalista, che mi ha chiamato ieri mattina. Per quanto riguarda la famiglia, se vorrà il rimpatrio della salma noi come Recosol saremo disponibili a sostenere totalmente le spese del rimpatrio. Visto che non possiamo fare null'altro, cerchiamo almeno di sostenere la famiglia". Giovanni Maiolo è il rappresentante della Rete dei Comuni Solidali (ReCoSol) che dirige lo Sprar di Gioiosa Ionica, e mastica ...

Genova - viaggio in uno Sprar dopo il dl Sicurezza. Operatori : “Difficile restare umani”. Richiedenti asilo : “Buttati in strada” : Mentre alle strutture di accoglienza di tutta Italia stanno arrivando lettere dalle prefetture in cui si chiede l’immediata applicazione delle norme previste dal decreto Sicurezza, decine di persone che non rientrano nei nuovi criteri di accoglienza vengono lasciate per strada e gli Operatori cercano le parole per spiegare ai Richiedenti asilo ospitati nei centri quali saranno le principali conseguenze del decreto che molti pagheranno sulla ...

San Ferdinando - 18enne del Gambia muore carbonizzato nella tendopoli. Fuggiva dallo Sprar smantellato da dl Sicurezza : Un altro morto nell’inferno di San Ferdinando. Suruwa Jaithe, un ragazzo di 18 anni originario del Gambia, è morto carbonizzato nella baraccopoli della zona industriale di Gioia Tauro, a ridosso del porto. Un altro morto che si poteva evitare se, come tutti i politici degli ultimi 30 anni hanno promesso, si fosse trovata una soluzione alternativa al ghetto dove vivono i raccoglitori stagionali di arance costretti a lavorare nei campi della Piana ...

Genova - l’assessore leghista celebra il dl Sicurezza. Ma un mese fa ha votato per raddoppiare i posti negli Sprar : Quando è chiamato a calcare il palco dei comizi della Lega Stefano Garassino, assessore ‘sceriffo’ alla Sicurezza e all’immigrazione di Genova, elogia e si entusiasma per la linea del suo leader e ministro dell’Interno Matteo Salvini, lontano dai riflettori firma la delibera di Giunta con la quale il Comune chiede in extremis di ampliare di 150 posti l’accoglienza in strutture Sprar per l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati ...

Sprar - col decreto Sicurezza a rischio l’accoglienza che funziona : Il decreto sicurezza è stato approvato alla Camera e passa a Montecitorio in via definitiva con 396 sì e 99 no. Secondo Salvini migliorerà la sicurezza dei cittadini e permetterà una gestione migliore dell’immigrazione, impedendone il business. Peccato non sia così e il decreto sembri fatto apposta per creare insicurezza sociale. (Foto: Lapresse) L’abolizione della protezione umanitaria per i rifugiati (a esclusione dei permessi speciali per ...

Decreto Sicurezza : stretta sugli Sprar - espulsioni facili e braccialetto elettronico per gli stalker : ... fiere e spettacoli pubblici stretta SU SGOMBERI Sanzioni più severe per chi promuove od organizza l'occupazione di immobili , da 2 a 4 anni, e estensione dell'uso di intercettazioni nelle indagini ...

Decreto Sicurezza - Arci 'Futuro Sprar incerto - centinaia di migranti già in mezzo a una strada' : 'Il testo del Decreto sicurezza che sta per diventare legge, così come modificato al Senato, se possibile è ancora peggio di quello partorito dal Consiglio dei ministri. Purtroppo tutti i tavoli ...

Decreto Sicurezza - Arci : "Futuro Sprar incerto - centinaia di migranti già in mezzo a una strada" : Filippo Miraglia, responsabile immigrazione dell'associazione: "Tante segnalazioni di persone che hanno avuto la protezione umanitaria e ora non sanno dove andare. E senza il progetto i grandi centri di accoglienza si trasformeranno in ghetti"

Dl Sicurezza - “così i piccoli Comuni rinascono grazie ai migranti. Con il taglio degli Sprar danni alle economie locali” : Con un investimento da 600 a 800 milioni all’anno, l’accoglienza diffusa ha funzionato da volano sia per riattivare economie locali in crisi, sia per rivitalizzare imprese e servizi sociali. Alla vigilia del passaggio alla Camera del decreto sicurezza, Legambiente presenta il dossier ‘L’accoglienza che fa bene all’Italia’. Una raccolta di 28 storie che coinvolgono 100 Comuni e che raccontano come (bene) funziona l’accoglienza diffusa, che ha nel ...

Permessi di soggiorno - protezione umanitaria - cittadinanza - Sprar : cosa cambia con il dl Sicurezza : Chi gode della protezione umanitaria per timore di una persecuzione politica, razziale o religiosa in patria, non può fare quindi rientro al suo paese, senza entrare in contraddizione con i principi ...