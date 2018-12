Borsa | in rialzo il controvalore degli scambi dell' 11 12 2018

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 98% : ANSA, - Milano, 11 DIC - Giornata positiva per Piazza Affari, che ha chiuso in rialzo dello 0,98% a 18.591 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 98% : ANSA, - Milano, 11 DIC - Giornata positiva per Piazza Affari, che ha chiuso in rialzo dello 0,98% a 18.591 punti.

Borsa Svizzera chiude in netto rialzo - SMI +1 - 92%

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 78% - : ANSA, - Milano, 11 DIC - Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,78% a 18.553 punti.

Borsa : Tokyo apre in rialzo - +0 - 22% : ANSA, - Tokyo, 11 DIC - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco variata dopo la pesante flessione delle ultime sedute e in seguito all'ampia volatilità registrata a Wall Street, che ha visto un ...

Borsa Tokyo in rialzo : Nikkei +0 - 22% : 1.39 La Borsa di Tokyo inizia gli scambi poco variata dopo la pesante flessione delle ultime sedute e in seguito all' ampia volatilità registrata a Wall Street, che ha visto un recupero di oltre 500 punti. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,22%. Sul mercatO dei cambi lo yen si stabilizza sul dollaro a 113,30, e sull'euro a 128,50.

Borsa svizzera : chiude in rialzo - SMI +0 - 94%

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 3% - : ANSA, - Milano, 7 DIC - Chiusura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,53% a 18.741 punti.

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 77% - : ANSA, - Milano, 7 DIC - Avvio in rialzo per Piazza Affari, che prova a riprendersi dopo il tonfo di ieri. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,77% a 18.787 punti. Tutte le ...

Borsa di Tokyo apre in rialzo - +0 - 66% : ANSA, - Tokyo, 7 DIC - La Borsa di Tokyo tenta un recupero nell'ultima seduta della settimana, sulle aspettative di una stabilizzazione della politica monetaria alla prossima riunione della Fed, come anticipato dal Wsj, e in scia alla riduzione della produzione di petrolio decisa alla riunione dell'Opec. Il Nikkei avanza dello 0,66%, a ...

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo - Nikkei +0 - 82% : Roma, 7 dic., askanews, - Chisura in rialzo per la borsa di Tokyo che trae beneficio da un report secondo il quale la Fed potrebbe posticipare il piano di rialzo dei tassi d'interesse Usa. Il Nikkei ...

