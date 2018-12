Analisi Tecnica | indice DAX-30 dell' 11 12 2018 | ore 15 50

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB dell'11/12/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il derivato italiano , portandosi a 18.710. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo ...

Analisi Tecnica : Hang Seng Index dell'11/12/2018 : Chiusura dell'11 dicembre Sostanziale invarianza per l' Hang Seng Index , che archivia la seduta con un +0,07%. Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' indice ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 10/12/2018 : Chiusura del 10 dicembre Ribasso per il derivato italiano , che chiude la seduta con una flessione dello 0,77%. Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18.

Analisi Tecnica : Future E-mini S&P 500 del 10/12/2018 : Chiusura del 10 dicembre Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato USA , che conclude in progresso dello 0,21%. Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di ...