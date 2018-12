Cna | A Ragusa sempre più imprese parlano straniero

Un nuovo codice per gli appalti pubblici - incontro della Cna a Ragusa : Si è svolto a Ragusa , organizzato dalla Cna costruzioni, un incontro per parlare della necessità di modificare il codice degli appalti pubblici

Successo per corso della Cna a Ragusa : Ha riscosso un notevole Successo il corso formativo svoltosi a Ragusa e promosso dalla CNA che ha visto come coach Giancarlo Fornei

Protocollo tra il "Besta" di Ragusa e la Cna : E' stato firmato un Protocollo d'intesa tra la Cna di Ragusa e l'Istituto Besta di Ragusa per avviare progetti di alternanza scuola-lavoro

Piattaforme telematiche per stazioni appaltanti. Appello della Cna di Ragusa : La CNA edilizia di Ragusa interviene per parlare di un nuovo problema del comparto. L'obbligo di munirsi di una piattaforma telematica per gli appalti