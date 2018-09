Clima | il 2018 al quarto posto tra gli anni più bollenti del pianeta

Clima : estate 2018 la piu' calda di sempre in Europa! : Caldo anomalo persistente in Europa, l'estate 2018 diventa la più calda della storia! In molti potrebbero non crederci, specie se ci leggete dal sud, ma dopo le dovute analisi dei dati raccolti nel...

Clima - NOAA : l’estate 2018 la più calda mai registrata in Europa [DATI] : L’Agenzia statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha reso noto che l’estate 2018 è stata la più calda in Europa dal 1910, da quando sono disponibili le rilevazioni delle temperature. Nei mesi di giugno, luglio e agosto la colonnina di mercurio nel Vecchio Continente ha fatto registrare +2,16°C oltre la media, battendo il record del 2003: è la prima volta che nell’estate europea si raggiungono i 2°C ...

Clima - bilancio estate 2018 : stagione molto piovosa e movimentata : E’ tempo di bilanci di questa stagione estiva 2018, essendo iniziato oramai da dieci giorni l’autunno meteorologico e mancando nemmeno un paio di settimane all’avvio di quello astronomico. Nell’immagine in evidenza, abbiamo rappresentato l’andamento medio barico registrato per il trimestre estivo Giugno-Luglio-Agosto. Balza subito agli occhi, la colorazione a scala di celeste-blu che caratterizza gran parte dell’Italia, i settori balcanici e ...

Clima - esperto : il 2018 un anno particolarmente negativo per i ghiacciai : “I ghiacciai alpini e quelli altoatesini in particolare non sono ancora malati terminali, ma in forte agonia. Il 2018 è un anno particolarmente negativo per i ghiacciai. Stimiamo che entro fine settembre la perdita complessiva di spessore sarà di circa due metri rispetto all’anno scorso, mentre in un anno normale le perdite sono generalmente di circa un metro e solo un anno ogni dieci il bilancio di massa risulta positivo“: lo ...

Clima : la Climate Week tornerà a New York City dal 24 al 30 settembre 2018 : Il Sindaco de Blasio e NYC & Company, ente del turismo di New York City, hanno annunciato che la Climate Week tornerà a New York City dal 24 al 30 settembre 2018. Organizzata dalla associazione no-profit internazionale The Climate Group, la Climate Week NYC coinvolgerà leader internazionali dei settori pubblico, privato e governativo che si incontreranno per discutere dell’azione globale per il Clima a New York City, con il supporto di NYC ...

Clima - NOAA : Luglio 2018 in Europa il secondo più caldo dal 1910 : L’Agenzia statunitense NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) ha reso noto che Luglio 2018 in Europa è stato il secondo mese di Luglio più caldo dal 1910 (da quando sono iniziate le rilevazioni delle temperature): sono stati registrati 2,33 gradi centigradi sopra la media. Il record europeo appartiene al Luglio del 2010, con +2,34°C. Si sono rilevate ad esempio temperature superiori alla media in Scandinavia (a metà Luglio ...

Clima - NOAA : luglio 2018 il quarto più caldo mai registrato : L’agenzia federale Usa NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, ha pubblicato il nuovo Global Climate Report, dal quale è emerso che il mese di luglio 2018 si è classificato come il quarto più caldo mai registrato. Le temperature dei primi sette mesi del 2018, inoltre posizionano, al momento, l’anno in corso come il quarto più caldo fino ad oggi per il Pianeta. La temperatura media globale di luglio è stata di 0,75°C ...

Falò delle Alpi 2018 : urge lotta al riscaldamento Climatico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Estate 2018 - record di caldo in tutto il mondo a luglio : dai 41 - 1°C del Giappone ai 51 - 3°C dell’Algeria passando per i 32°C della Scandinavia - “è il dramma del cambiamento Climatico” : Un’Estate di temperature estreme quella del 2018, che continua a far registrare ondate di caldo record in tutti e 4 i continenti che occupano l’emisfero settentrionale. Lunedì 23 luglio, il Giappone ha registrato una temperatura mai raggiunta prima sullo stato dalle registrazioni avviate nel 1800. Kumagaya, città a 65 km da Tokyo, ha raggiunto i 41,1°C nel bel mezzo di un’ondata di caldo che persiste da diverse settimane e che ha ucciso almeno ...

Torino capitale mondiale di Climathon 2018 - iscrizioni aperte fino al 15 agosto : Sarà la città di Torino il main stage 2018 di Climathon, la maratona mondiale di 24 ore organizzata da Climate-KIC, che si terrà il 26 ottobre prossimo con l’obiettivo di attivare i cittadini per raccogliere proposte per contrastare i cambiamenti climatici e rendere le nostre città sempre più sostenibili. L’appuntamento promosso da Climate-KIC, la più importante partnership europea pubblico-privata di imprese, Università e Centri di ricerca che ...