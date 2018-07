ENI ed ENEA in partnership per avvio attività di ricerca congiunte

Ricerca : ENI con Enea alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative : Un impegno che ci vede anche focalizzati a sviluppare soluzioni tecnologiche in un'ottica di economia circolare applicata al business, il che significa ampliare il concetto di efficienza, con la ...

ENI ed ENEA avviano partnership per attività di ricerca scientifica e tecnologica congiunte : Eni ed ENEA hanno siglato una partnership per l’avvio di attività di ricerca congiunte nell’ambito di aree tecnologiche e scientifiche strategiche per Eni e di potenziale grande impatto per il Paese come l’economia circolare, le energie alternative e la tutela ambientale. L’intesa (Memorandum of Understanding) tra le parti è stata firmata oggi a Roma presso la sede dell’Agenzia dal Presidente dell’ENEA, Federico Testa, e dall’Amministratore ...

Terremoto : ENEA sperimenta tecnologia innovativa che individua bENI culturali a rischio crollo : individuare le porzioni di monumenti più fragili e a rischio crollo o le parti di un affresco più degradate e soggette a distacco, per metterle in sicurezza prima che una scossa sismica si verifichi. Oggi è possibile grazie al “moto magnificato”, una tecnologia innovativa utilizzata dall’ENEA per la prima volta al mondo sul patrimonio culturale, in grado di prevedere il comportamento degli edifici o delle strutture, prima di un Terremoto. In ...

BENI culturali : “svelati” i colori dell’ultimo Bronzino grazie a tecnologie ENEA e CNR : La pala d’altare “Immacolata Concezione” del Bronzino è tornata nella Chiesa della Beata Vergine Maria Regina della Pace a Firenze dopo un restauro, realizzato con il supporto diagnostico di ENEA e CNR, che ha portato alla luce particolari inediti dell’ultima prova di uno dei più celebri pittori del manierismo italiano. Nello specifico, l’ENEA ha effettuato la diagnostica sui pigmenti, sia quelli relativi alla materia pittorica originale che ...

Sicurezza : ENEA alla guida del programma NATO per prevENIre attacchi terroristici : Al via il progetto EXTRAS della NATO che punta a sviluppare un sistema capace di sventare attacchi terroristici sui mezzi pubblici. CoordiNATO dall’ENEA insieme all’Istituto di Fisica Nucleare di Vinca (Serbia) il progetto utilizzerà la spettroscopia laser per individuare in tempo reale la presenza di esplosivi in infrastrutture come aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane. “ENEA è impegnata da anni in attività di Sicurezza a livello ...

ENEA : al via Matera 2019 - il progetto di turismo sostENIbile : In vista di Matera 2019 - Capitale europea della cultura - ENEA ha sviluppato, insieme agli studenti di due istituti locali nell'ambito di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro , otto itinerari per ...