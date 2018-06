MacBook e MacBook Pro | Apple riparerà gratuitamente le tastiere

Mac - MacBook E iMac Compatibili Con macOS Mojave : Elenco Completo : macOS Mojave: ecco la lista dei dispositivi Compatibili. Quali Mac, MacBook e iMac sono Compatibili con macOS Mojave? Il mio Mac è compatibile con macOS Mojave? Posso installare macOS Mojave sul mio Mac, MacBook E iMac? Mac, MacBook e iMac Compatibili con macOS Mojave: ecco quali macOS Mojave: ecco su quali Mac potrà essere installato. Poche […]

MacBook Air vs MacBook vs MacBook Pro : quale comprare? : Quando si vuole comprare un nuovo MacBook, bisogna sempre scegliere se prendere l’Air o il Pro. Tralasciando la differenza di prezzo, che c’è ed è marcata, andiamo a vedere la gamma dei portatili Apple e l’uso che potete farne. MacBook Air vs MacBook Pro: quale comprare? MacBook Air ...

Come trasformare il MacBook in un computer da gioco : Finalmente anche il MacBook diventa una macchina da gioco. Ricordi i tempi in cui, fiero del tuo computer con la Mela sopra, avevi un’unica remora. Si avviava velocemente, le performance, anche dopo anni, rimanevano ottime, per le applicazioni grafiche poi andavi in brodo di giuggiole ma… giocarci proprio no. Oltre ad avere infinitamente meno titoli, il tuo MacBook non era espandibile. Questo però valeva fino a ieri. Oggi infatti ...

Anche io ho il Problema della Tastiera sul MacBook Pro : Anche io ho il Problema della Tastiera sul MacBook Pro, non digito, digito in ritardo, oppure scrivo lettere doppie. Il meccanismo a farfalla vacilla con diversi problemi segnalati in tutto il mondo Problemi sulla Tastiera dei MacBook: Anche io segnalo diversi problemi Si segnalano problemi da tutto il mondo sulla Tastiera dei nuovi MacBook Pro commercializzati […]

Quale MacBook comprare : guida alla scelta : Quando si deve comprare un nuovo portatile, la scelta si riduce a due sistemi: Windows o MacOS. Questa ovviamente è una scelta personale, Windows è sicuramente più aperto e modulabile, macOS molto più integrato con tutto l’ecosistema e forse più affidabile nel tempo. Lasciando da parte i confronti, se la scelta ricade sul sistema di Apple, Quale Macbook comprare? In questo articolo cercherò di chiarirvi le idee. Se voglio portabilità, cosa ...

MacBook Pro : problema alla tastiera da Class Action - Apple tace : Basta un po’ di polvere per far sì che la tastiera del MacBook Pro smetta di funzionare, sono davvero tante le segnalazioni in opposizione al silenzio di Apple che non ha commentato la questione che sembra aver fatto infuriare i possessori del portatile di Cupertino. Apple ha sostituito le tastiere nel 2015 e come si può leggere sul sito dell’azienda: Usare MacBook Pro è un vero piacere. La tastiera utilizza il nostro meccanismo a ...

Surface Andromeda avrà la touch bar del MacBook Pro? : Un ulteriore brevetto relativo al Surface Andromeda, definito come il prossimo dispositivo mobile definitivo, è trapelato nelle scorse ore ed è stato diffuso dal leaker Walkingcat. Fino ad oggi abbiamo sempre immaginato il futuro prodotto di casa Microsoft dotato di due display uniti da una cerniera, tuttavia il brevetto in questione depositato dagli ingegneri di Redmond verso la fine del 2016 (nello specifico nel mese di novembre), fa pensare a ...

Le tastiere dei MacBook Pro si rompono - parte la petizione : (Foto: Apple) Quando Apple lanciò, ormai nel 2016, i suoi nuovi MacBook Pro, una delle innovazioni più intelligenti promosse dalla società era il meccanismo a farfalla già testato l’anno prima sul nuovo MacBook che consentiva agli elementi della tastiera un movimento di pressione preciso nonostante la corsa ridotta e lo spessore minimo del dispositivo che li ospitava. A diversi mesi di distanza però sembra chiaro che qualcosa, nel processo ...

Apple sostituirà le batterie di alcuni MacBook Pro : Le batterie danno ancora grattacapi ad Apple. La casa di Cupertino ha fatto sapere, con un annuncio sul suo sito individuato da vari siti tech, che sostituirà le batterie di alcuni suoi MacBook. Si tratta di una parte non quantificata dei MacBook Pro da 13 pollici senza Touch Bar, che potrebbero avere un difetto alla batteria. Ma “non è una questione di sicurezza”, rassicura sul sito il produttore di smartphone e ...