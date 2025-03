Oasport.it - LIVE Berrettini-De Minaur 6-3, 4-5, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-5 Gioco De: servizio ad uscire e dritto in contropiede vincente.40-0 Termina ampiamente in corridoio il rovescio lungolinea di30-0 Ace, il secondo consecutivo per Deche prova a replicare quanto fatto vedere in precedenza da15-0 Ace, il quinto della partita per l’australiano.4-4 Gioco: ace, il terzo di questo game per l’italiano.40-15 Lungo scambio da fondo con i giocatori che hanno alternato colpi coperti a variazioni in back. Il primo a rischiare èche ha provato ad uscire dallo scambio con il dritto lungolinea, che però è rimasto in rete.40-0 Deprova a pararsi sulla prima al corpo senza però trovare il campo.30-0 Ace, questa volta ad uscire.15-0 Ace, il quarto della partita per l’italiano.