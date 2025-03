Liberoquotidiano.it - "Ecco dove magari Sinner non vincerà mai": la profezia di Ljubicic

I tre mesi lontano ai campi per Jannik? Per Ivan“non sono un problema — il suo pensiero su Today Sport —. Per prima cosa perché può migliorare alcune cose, ma soprattutto perché sarà alleggerito dall'aver chiuso finalmente questa vicenda con la Wada. In questo periodo potrà allenarsi su aspetti che normalmente non hai modo di allenare a questo punto della stagione perché, quando devi cambiare qualsiasi cosa hai bisogno di tempo e lui, in questo momento, ha tempo e lo farà”. Sempre secondo l'ex tennista,può puntare al Grande Slam: “Avendo vinto il primo Slam in Australia, è l'unico che può riuscirci quest'anno — le sue parole —. Non so seParigi o meno, ma credo che nei prossimi 10-15 anni qualcuno farà il Grande Slam. Oggi le condizioni di gioco sono più uniformi rispetto al passato, quando in Australia faceva molto caldo, Parigi era lenta, Wimbledon velocissimo e New York umida”.