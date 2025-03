Lanazione.it - 20 marzo, Giornata delle Università: l’Ateneo fiorentino si apre alla città

Firenze, 202025 - Oggi torna “Svelate”, laNazionalepromossa dConferenza dei Rettori Italiani come un’occasione per mostrare il ruolo propulsivo che gli Atenei rivestono nello sviluppo del Paese e nella promozione della coesione sociale. L’edizione di quest’anno si concentra in particolare sul temauniversitarie, quali luoghi privilegiati di produzione e di condivisione della conoscenza e fulcro dell’interazione fra mondo accademico e territori. A Firenze l’appuntamento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Firenze, si propone come momento di condivisione con ladel patrimonio scientifico e culturale del, a conclusione dell’anno centenario dsua istituzione, attraverso eventi aperti al pubblico, uno spettacolo e un omaggio a studentesse e studenti dell’ultimo annoscuole superiori.