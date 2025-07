Tragedia sull’A1 | distrutta la famiglia Visconti morte tre persone gravi madre e figlia di 4 anni

Una tragedia ha colpito la comunità di Gravellona Toce, nel Verbano-Cusio-Ossola. Un violento incidente avvenuto lungo il tratto fiorentino dell’Autostrada A1 tra Firenzuola e Badia, ha spezzato la vita di tre membri della famiglia Visconti. La loro Fiat Panda è stata tamponata da un Tir per cause ancora in fase di accertamento. Le vittime. A perdere la vita sono stati Mauro Visconti, 69 anni, originario di Verbania; la compagna Nydia Zoila Albuquerque Basulto, 65 anni, peruviana, e la figlia Carla Stephany Visconti, 39 anni, nata in Perù ma cresciuta in Italia. Con loro è morto anche il cane di famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tragedia sull’A1: distrutta la famiglia Visconti, morte tre persone, gravi madre e figlia di 4 anni

Incidente A1 in galleria a Barberino, distrutta la famiglia Visconti: morti nonni, zia e il cane, gravi madre e figlia di 5 anni. L'auto ferma per un guasto travolta da un tir

