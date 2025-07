Lo hanno arrestato Lavorava nei centri per l’infanzia poi l’agghiacciante scoperta sul 28enne

Sono tutti sotto choc dopo la diffusione della notizia dell’ arresto di un ragazzo di 28 anni, accusato di aver compiuto reati terribili ai danni di moltissimi bambini. Dalle indagini effettuate dalle autoritĂ competenti, è emerso che avrebbe molestato in modo sessuale piĂą di 2mila piccoli. Il ragazzo di 28 anni ha prestato il suo servizio in decine di centri per l’infanzia negli ultimi otto anni e avrebbe quindi abusato dei bimbi in tutto questo arco di tempo. Le autoritĂ sanitarie si starebbero giĂ mettendo in contatto con 2.030 famiglie per fare dei test ai bambini ed escludere eventuali malattie di natura infettiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

