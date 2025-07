Samuel L Jackson potrebbe tornare nei panni di Nick Fury in Avengers | Doomsday

Il cast di Avengers: Doomsday è davvero impressionante, ma mancano anche alcuni grandi nomi. Tom Holland, Chris Pratt e Hugh Jackman erano tra gli assenti all’annuncio del casting di marzo, così come Samuel L. Jackson. Il leggendario attore ha interpretato Nick Fury per la prima volta in Iron Man del 2008 e, nonostante sia stato al centro della scena in Secret Invasion e The Marvels, l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. è stato in gran parte assente dal franchise di Avengers da Age of Ultron. Oggi, il reporter Alex Perez annuncia che Samuel L. 🔗 Leggi su Cinefilos.it