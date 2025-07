D’Andrea scelta di fiducia | Sentita fin da subito ora voglio ripagarla

Tempo di lettura: 3 minuti Il lavoro sul campo si fa sempre piĂą intenso per l’ Avellino, impegnato nel quarto giorno di ritiro a Rivisondoli. Sedute doppie, ritmo serrato e un gruppo che comincia a conoscersi davvero: questa la fotografia del pre-campionato disegnato da mister Raffaele Biancolino. La mattinata è stata dedicata soprattutto al lavoro atletico, con ripetute sui mille metri a testare la tenuta fisica dei lupi. Ma i riflettori oggi sono stati tutti per Luca D’Andrea, classe 2004, uno dei volti nuovi piĂą attesi. Arrivato dal Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, il trequartista campano si è presentato ufficialmente in conferenza stampa, rivelando sensazioni, ambizioni e motivazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

