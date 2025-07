Punta la ex con le amiche e le investe con lo scooter | l' aggressione choc ad Acerra

Un amore tossico, l'ennesimo, che poteva, come accaduto tante altre volte, finire in tragedia. Solo un caso fortuito ha evitato il peggio ad Acerra, in provincia di Napoli, dove la storia sentimentale di una coppia di giovani è degenerata al punto di mettere in pericolo la vita di più persone. I protagonisti della vicenda sono poco più che maggiorenni. Lei 19 anni, lui 20. Erano stati fidanzati per nove mesi e da cinque si erano lasciati. In realtà era stata la 19enne a interrompere il rapporto perché non sopportava il comportamento possessivo del compagno. Una relazione nota a parenti e amici e segnata da continue violenze, mai denunciate dalla ragazza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Punta la ex con le amiche e le investe con lo scooter: l'aggressione choc ad Acerra

In questa notizia si parla di: acerra - punta - amiche - investe

Vede la sua ex per strada e la investe insieme alle amiche; Punta la ex con le amiche e le investe con lo scooter: l'aggressione choc ad Acerra; Acerra, ex investe con lo scooter la ragazza e le sue amiche: 20enne arrestato.

Napoli, investe ex e amiche con lo scooter: arrestato 20enne - Punta la ragazza in compagnia delle amiche e investe tutte: 20enne arrestato in provincia di Napoli. Segnala msn.com

Punta la ragazza in compagnia delle amiche e investe tutte: strage sfiorata - Punta la ragazza in compagnia delle amiche e investe tutte, poteva essere l’ennesima tragedia. msn.com scrive