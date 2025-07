Nick Kyrgios scommette su Jannik Sinner e rischia grossissimo

C'è Jannik Sinner, da un lato, che è salito sul tetto del mondo del tennis da ormai quasi un anno e ha ribadito la sua leadership trionfando a Wimbledon, la madre di tutti i tornei, contro l'avversario più forte, cioè Carlos Alcaraz. E c'è un hater, dall'altro lato, che non smette di odiare, anzi, in questo caso di rosicare. È l'australiano Nick Kyrgios, ormai presente più in video e sui social che su un campo da tennis, e che non perde occasione per alimentare odio nei confronti del campione italiano. Anche dopo la finale contro Alcaraz non ha perso occasione per mancare di rispetto sia all'italiano sia a Iga Swiatek, ritirando in ballo per l'ennesima volta il caso doping.

