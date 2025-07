Genoa Carboni la formula del prestito con l’Inter; il Grifone la piazza giusta per ripartire

Genoa, la formula del prestito di Valentin Carboni con l’Inter: più gioca, più il Grifone ci guadagna; per l’argentino l’occasione di rilanciarsi Valentin Carboni si prepara a un nuovo inizio con il Genoa, grazie a un prestito secco dall’Inter che rappresenta un’occasione importante per rilanciare la sua carriera. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa Carboni, la formula del prestito con l’Inter; il Grifone la piazza giusta per ripartire

