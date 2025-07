Il Re di Svezia dà spettacolo per il compleanno della figlia Vittoria il balletto è virale

La Principessa Vittoria di Svezia ha compiuto 48 anni e, come ogni anno, i festeggiamenti hanno coinvolto la Famiglia Reale (quasi) al completo. Il Victoriadagen – si chiama così in svedese – è una tradizione molto sentita anche dai sudditi, che hanno avuto ancora una volta la possibilità di essere presenti personalmente, non soltanto con il cuore. Quel che non avrebbero potuto immaginare (o forse sì) è che il Re Carlo Gustavo avrebbe dato spettacolo, esibendosi in una buffa coreografia diventata immediatamente virale. L'esilarante balletto di Re Carlo Gustavo. Chi segue le vicende della Famiglia Reale svedese conosce bene la personalità frizzante del Re Carlo Gustavo, sempre in prima fila quando c'è da festeggiare un membro della famiglia e dotato di una spontaneità che spesso manca nelle persone di un certo rango.

