Sinistra a caccia dei voti animalisti | 3 giorni di permesso se muoiono cane e gatto

Si chiamano Tex, Fonzie, Ronie, non sono nĂ© new entry nella Compagnia dell’Anello nĂ© improbabili compagni di bisbocce. Si tratta di cani che hanno marchiato come l’inchiostro l’esistenza di chi vi scrive, che oggi li porta a spasso sotto forma di pensiero e tatuaggi. Si dirĂ che a una prima occhiata non si è esagerato con la fantasia perchĂ© tutti e tre si assomigliano parecchio e vabbeh, in effetti lo springer (Tex) e i cocker (Fonzie e Ronie) appartengono alla famiglia di razze degli spaniel quindi sì: orecchie tipo cotoletta, nasone sempre in modalitĂ aspirapolvere, occhio a prima vista non particolarmente ricco di acume, voracitĂ e problemi-problemi-problemi nella gestione quotidiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

