Ucraina la strategia dei salotti progressisti | insultare Trump in ogni caso

I lettori di Libero sanno bene quale sia ormai l’indispensabile “lasciapassare” per essere ammessi (e minimamente rispettati) in societĂ . “Indu bio pro reo”, secondo l’antico brocardo latino? No, al contrario: “Nel dubbio contro Trump”. Se volete il vostro posticino nei salotti tv, nelle redazioni chic, nei luoghi che contano, l’essenziale è sparare a palle incatenate contro l’uomo nero, anzi contro la Bestia Arancione. Bisogna aggredirlo sempre e comunque, qualunque cosa faccia. “A prescindere”, avrebbe detto Totò. Prendi la complicatissima vicenda della guerra tra Russia e Ucraina. Su questo - da sempre - Trump ha razzolato piuttosto bene, pur avendo a volte predicato male. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ucraina, la strategia dei salotti progressisti: insultare Trump in ogni caso

In questa notizia si parla di: salotti - trump - ucraina - strategia

L'annuncio di Trump con una lettera all'Ue: "Dazi al 30%". I nostri aggiornamenti in tempo reale con il testo integrale della lettera Vai su Facebook

La strategia di Putin? «Dare a Trump Canada e Groenlandia in cambio dell'Ucraina e dell'Europa»; L'Europa, mediatrice mancata, spiazzata dalla pace di Trump; Ucraina, la strategia dei salotti progressisti: insultare Trump in ogni caso | .it.

Rivolta Maga contro le armi Usa all’Ucraina. E per Trump non è l’unica grana con la base - La deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene: “Dobbiamo mantenere le promesse della campagna elettorale”. Scrive msn.com

Ucraina, Trump: via libera alle armi a Kiev (con intesa Nato), subito i Patriot. Ultimatum a Putin di 50 giorni o tariffe al 100% - Così, dopo anni di disaccordi, Donald Trump ha ieri riscritto la sua relazione con l'Alleanza ... Riporta ilmattino.it