Riparte il Napoli Fringe Festival diretto da Laura Valente 16 eventi estivi gratuiti

Dopo il successo del debutto con il filosofo Massimo Cacciari e Opera in transizione di Mimmo Borrelli, riparte il Napoli Fringe Festival, direttrice artistica Laura Valente, con 16 eventi estivi che trasformeranno la cittĂ in un palcoscenico diffuso, vero cuore del programma Napoli 2500, tra teatri, fondazioni, ma anche parchi archeologici, il Real Albergo dei Poveri, Palazzo Venezia, il carcere di Secondigliano. Il Napoli Fringe Festival è ispirato al modello del Fringe di Edimburgo e realizzato in partnership con i festival di Milano e Torino. Si parte con Razze di mare in Metropolitana (protagonista il Centro Nazionale di Produzione della Danza – Körper) e con A Risa – Ria Rosa e Farfariello presso la Chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Napoli Fringe Festival, Vlad Dracul arriva in città con "L'uomo più crudele": Spettacolo di Sara Sole Notarbartolo dalla commedia di Gian Maria Cervo Real Albergo dei Poveri, 23 luglio ore 21, nell'ambito delle celebrazioni per Napoli 2500

