Lo sgombero di un appartamento è un'operazione che richiede una pianificazione attenta, soprattutto quando i tempi sono stretti o l'immobile è particolarmente ingombro. Ma quanto tempo richiede lo sgombero di un appartamento? La risposta dipende da diversi fattori, tra cui la dimensione dell'abitazione, la quantità di oggetti da rimuovere, la presenza di mobili ingombranti e l'accessibilità dell'edificio. Tempi medi per lo sgombero di un appartamento. In generale, per uno sgombero completo e ben organizzato, il tempo necessario può variare da 2 a 8 ore. Vediamo più nel dettaglio: Monolocale o bilocale: circa 2–4 ore Trilocale o appartamento medio: 4–6 ore Appartamenti grandi o case su più livelli: anche fino a 8 ore o più Va considerato che se l'appartamento si trova in una zona difficile da raggiungere o sprovvisto di ascensore, i tempi possono aumentare.

