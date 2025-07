Casal di Principe riciclaggio e minacce per due terreni da 500mila euro | arrestato Ivanhoe Schiavone

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno arrestato Ivanhoe Schiavone, ultimogenito di Francesco “Sandokan” Schiavone, storico boss del clan dei Casalesi. Il provvedimento è stato eseguito nelle province di Caserta e Latina, su disposizione del GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Casal di Principe, riciclaggio . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Casal di Principe, riciclaggio e minacce per due terreni da 500mila euro: arrestato Ivanhoe Schiavone

Casalesi, nuovo business con le scommesse illegali; il rampollo del clan Ivanhoe Schiavone arrestato per estorsione - È stata definita operazione “Doppio gioco”, come doppio era il nuovo canale individuato dal clan dei Casalesi per macinare affari a cinque e sei zeri. Scrive msn.com

SCOMMESSE DI CAMORRA, arrestato anche il figlio di Sandokan Ivanhoe Schiavone - CASAL DI PRINCIPE – Ivanhoe Schiavone, l’ultimo dei figli del boss Francesco “Sandokan” Schiavone è stato arrestato stamattina. Secondo casertace.net