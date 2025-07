Oltre 2,9 milioni di italiani truffati nei pagamenti digitali | vittime di falsi sms o email di phishing

Nel 2024, oltre 2,9 milioni di italiani hanno dovuto fare i conti con frodi legate ai pagamenti digitali: il danno economico stimato nel nostro Paese ammonta a più di 880 milioni di euro complessivi. Sono solo alcune delle informazioni che emergono dall’analisi commissionata da Facile.it a mUp Research, un’agenzia di indagini di marketing, e Norstat, fornitore di dati per le ricerche di mercato. Il trend appare in costante aumento, a dimostrazione di come gli inganni si facciano sempre più sofisticati e, allo stesso tempo, più impercettibili. Colpi in banca oppure complicati furti in appartamento, insomma, non servono più: oggi basta un falso messaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

