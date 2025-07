Casalesi nuovo business con le scommesse illegali; il rampollo del clan Ivanhoe Schiavone arrestato per estorsione

È stata definita operazione?Doppio gioco?, come doppio era il nuovo canale individuato dal clan dei Casalesi per macinare affari a cinque e sei zeri. Il ras Raffaele Letizia, dopo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Casalesi, nuovo business con le scommesse illegali; il rampollo del clan Ivanhoe Schiavone arrestato per estorsione

In questa notizia si parla di: casalesi - clan - business - scommesse

La guerra alla camorra e l'assalto al clan dei Casalesi nel libro del generale Carmelo Burgio - Per celebrare la Giornata della legalità Confcommercio cesenate promuove giovedì 22 maggio alle 19.30 nella sede di via Giordano Bruno la presentazione del libro “Guerra alla camorra.

Il braccio economico dei Casalesi: 40 interdittive alle imprese del clan - E’ una camorra economica, capace con le sue imprese di “permeare le amministrazioni locali” e “infiltrare il sistema economico legale” avvalendosi di imprenditori collusi, professionisti conniventi e colletti bianchi per “riciclare gli enormi flussi di denaro di provenienza illecita con.

Casalesi in Veneto, stangata per i boss in Appello: "Erano un clan mafioso" - Trent'anni per il boss del clan dei Casalesi di Eraclea Luciano Donadio, rispetto ai 26 del primo grado.

Casalesi, nuovo business con le scommesse illegali; il rampollo del clan Ivanhoe Schiavone arrestato per estor; Scommesse clandestine e videopoker illegali gestiti dal clan dei Casalesi: operazione della Guardia di Finanza di Napoli. I DETTAGLI; Le scommesse dei Casalesi, business da 5 miliardi di euro: 33 ordinanze.

Casalesi, nuovo business con le scommesse illegali; il rampollo del clan Ivanhoe Schiavone arrestato per estorsione - È stata definita operazione “Doppio gioco”, come doppio era il nuovo canale individuato dal clan dei Casalesi per macinare affari a cinque e sei zeri. Si legge su ilmattino.it

Il boss dei Casalesi gestiva le scommesse clandestine nell’Agroaversano: 9 arresti - Al centro della vicenda un elemento di spicco della fazione Russo Schiavone, rientrato a Casal di Principe #camorra casalesi ... Secondo cronachedellacampania.it