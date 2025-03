Internews24.com - Pirola dichiara: «Non pensavo che l’Inter mi avrebbe mai chiamato così presto in Prima Squadra. Conte? Di lui mi ha impressionato una cosa…»

di Redazione, l’ex difensore deloggi all’Olympiacos ha parlato dei suoi anni in nerazzurro: ecco le suezioniLorenzo, ex difensore deloggi all’Olympiacos e capitano della Nazionale Under 21, ha parlato ai microfoni di Cronache di Spogliatoio della sua esperienza con la maglia nerazzurra, ricordando in particolare il suo esordio in Serie A a soli 18 anni, quando in panchina sedeva Antonio. SULL’ESPERIENZA NERAZZURRA E SU ANTONIO– «Quando sono andato in, ero il più piccolo insieme a Esposito e Lucien Agoumé. Ho iniziato il ritiro a Lugano, nonneanche miro: l’ho saputo tre giorni. Avevo 17 anni ed ero lontanissimo da quel livello di preparazione e qualità. Si vede che ho fatto una buona impressione, perché sono rimasto per tutta la stagione insieme a loro e scendevo invera per giocare.