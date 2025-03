Liberoquotidiano.it - "Spero che a Leclerc venga la diarrea": Ferrari in Cina, esplode un caso internazionale | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Insarebbero pronti a tutto per vedere un pilota cinese al via del Gran Premio di casa di Formula 1 di Shanghai, nel prossimo weekend. Anche ad augurare a Charlesun bel attacco di dissenteria. Solo così, infatti, potrebbe debuttare alla guida dellauno dei due piloti di riserva della Rossa, Zhou Guanyu. A buttarla lì tra il serio e il faceto uno dei commentatori più seguiti inper quanto rigli sport motoristici, Pan Yongyong, noto al grande pubblico anche con il soprannome di "Gambero Artico". "Non ho mai desiderato così tanto che Charles avesse la", ha scritto l'esperto che per inciso è anche un affermato manager che si occupa dell'organizzazione dei grandi eventi sportivi. Ed è qui che nasce il problema, visto che "Gambero Artico", oltre che telecronista e analista di F1 e MotoGp, è pure tra gli organizzatori del Gp di Shanghai.