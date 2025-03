Ilfattoquotidiano.it - Soffiate, protezioni e favori per al clan della 167 in cambio di soldi, arrestato ex comandante dei carabinieri

Lavorava dal 2021 alla Direzione Investigativa Antimafia (Dia) di Napoli Giuseppe Improta, l’exdeitenenza di Arzano (Napoli)con l’accusa di essere stato al soldo del167, articolazione arzanesecosca degli Amato/Pagano, i cosiddetti Scissionisti. Improta avrebbe ricevuto per annie anche pezzi di ridi auto indie piccoli e grandi, per tenere i Monfregolo e i Cristiano al riparo dalle indagini dell’anticamorra di Napoli, avvertendolipresenza di telecamere nei pressi delle loro abitazioni e degli arresti in arrivo. E così Pasquale Cristiano e Domenico Russo nel 2018 si resero uccelli di bosco, dopo aver ripulito gli appartamenti e i dvr (dgital video recorder)videosorveglianza.