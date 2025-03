Lanazione.it - Toscana, cani e gatti in ospedale: potranno far visita ai padroni ricoverati

Firenze, 17 marzo 2025 –(principalmente, ma nell’elenco ci sono tutti gli animali d’affezione)andare a trovare iin(anche cliniche private accreditate) e ospiti delle Rsa. La delibera proposta dall’assessore regionale al diritto alla salute, Simone Bezzini, con le linee guida, aspetta solo il via libera della giunta. “Con questo atto lasi pone tra le prime Regioni in Italia a dare organicità a tre percorsi diversi che coinvolgono gli animali d’affezione – spiega Enrico Loretti, direttore Igiene urbana veterinaria dell’Aslcentro e responsabile dell’ufficio di supporto veterninario dell’assessorato regionale al diritto alla salute – Vengono fornite le linee d’indirizzo per il pet visiting, ovvero per gli animali cheandare a farai