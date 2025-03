Ilgiorno.it - Panagulis e Fallaci, storie di anime

Dal 3 al 6 aprile al Teatro Oscar andrà in scena “Nella lingua e nella spada”, uno spettacolo di Elena Bucci, in cui Luigi Ceccarelli crea la drammaturgia musicale integrandovi le improvvisazioni di Michele Rabbia e Paolo Ravaglia. Un melologo ispirato alla storia del poeta e rivoluzionario Alekose della giornalista e scrittrice Oriana: si incontrano per un’intervista il giorno in cui Alekos, incarcerato per un attentato al dittatore Papadopoulos, viene liberato grazie ad un forte movimento internazionale restano legati, fra discussioni, lotte per la libertà, allegria, solitudini e speranze, fino alla morte di lui per un misterioso incidente. "Proverò - dice Elena Bucci - a raccontare con le mie povere parole di lei e di lui, di quell’epoca, di quella terra e della mia, dell’entusiasmo per alcuni artisti – eroi? - che vissero l’orrore della dittatura senza piegarsi, cantando: nella lingua e nella carta è la loro spada.