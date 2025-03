Ilfoglio.it - I mercati non sono preoccupati dall’impegno di aumentare le spese per la Difesa. Per tre ragioni

Leggi su Ilfoglio.it

L’impegno disignificativamente leper lanei prossimi anni, per far fronte al nuovo scenario geopolitico, ha sollevato molti interrogativi sulla capacità dei paesi europei d. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti