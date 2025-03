Quotidiano.net - Emanuele Durante, ucciso in un agguato a 20 anni. Era parente di Annalisa, vittima innocente di camorra

Leggi su Quotidiano.net

Napoli, 16 marzo 2025 – L'si è consumato in pochi minuti., 20compiuti solo 15 giorni fa, era in sella ad uno scooter (al momento non si sa se da solo o in compagnia di un amico) quando è stato raggiunto da uno sconosciuto (o forse più) che ha fatto fuoco ripetutamente con una pistola. Troppo gravi le ferite riportate. Qualche minuto dopo è giunto all'ospedale 'Pellegrinì di Napoli dove i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. L'è avvenuto poco dopo le 18.30, lungo via Santa Teresa degli Scalzi, a Napoli, una delle strade più trafficate della città perché da Capodimonte e dalla zona collinare conduce al centro storico. A quell'ora, infatti, erano decine le auto in coda nel traffico cittadino dirette verso il centro.