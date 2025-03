Lortica.it - Due incidenti stradali: interventi del 118 e trasporti in codice 2

Nella giornata di oggi, sabato 15 marzo 2025, si sono verificati duenella provincia di Arezzo, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.Il primo incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, alle 5.30, lungo la SS73 al chilometro 1, poco dopo lo svincolo per Arezzo. Un uomo, rimasto ferito nello scontro, è stato trasportato in2 all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo e le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione e assicurato i soccorsi necessari.Il secondo incidente si è verificato in serata, alle 19.15, a San Giovanni Valdarno, in via Minzoni. L’incidente ha coinvolto due auto, e sul posto sono intervenuti la Misericordia di Terranuova Bracciolini, un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Faella, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.