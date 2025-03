Ilgiorno.it - Dalla lite alle coltellate e il possibile scontro tra due fazioni: arrestato Simone Lazzari

Gardone Valtrompia (Brescia), 15 marzo 2025 – È stato fermato nella notte il giovane che nel tardo pomeriggio di giovedì in un parcheggio a Gardone Valtrompia ha accoltellato un diciannovenne di Marcheno, ora grave in ospedale: è, 22 anni, lattoniere di Bagolino, piccoli precedenti, ora in carcere per tentato omicidio. La violenza è esplosa poco dopo le sei di sera in via Matteotti a Gardone Valtrompia, vicino a una fermata dell’autobus, al culmine di un parapiglia, pare, tra più ragazzi.dopo l’aggressione si rivolge alla caserma dei carabinieri di Villa Carcina. Ha ferite al volto e allo zigomo, riferisce di essere stato assalito da un gruppo e di essere spaventato per la sua incolumità e per quella della fidanzata. I militari fanno presto a riavvolgere il nastro e a scoprire che è lui l’autore dei fendenti vibrati poco prima al collo, alla testa e al torace del giovane originario del Burkina Faso, che dopo un delicato intervento chirurgico rimane in prognosi riservata.