Allagamenti e paura, ma la città regge. Scuole, musei e parchi: tutto chiuso

Firenze, 15 marzo 2025 – Lanon ha fatto novanta, ma settanta. Come i millimetri di pioggia torrenziale caduti in ventiquattr’ore, dice l’idrometro del giardino di Boboli. Cento se aggiungiamo la proiezione di Lamma di altri trenta millimetri allo scoccare della mezzanotte. Firenze (e il suo hinterland) ieri si è svegliata con la stessa apprensione con cui è tornata poi a dormire. Non poteva essere altrimenti considerando l’allerta rossa diramata dalla Protezione Civile fino alle 14 di oggi. La prima del suo genere dall’introduzione del sistema di codici varato nel 2015. Il governatore toscano Eugenio Giani altro non ha potuto fare che firmare la richiesta di mobilitazione del servizio nazionale valida per tutta la Regione e inviarla al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, il quale ha validato la richiesta al fine di garantire “interventi tempestivi e coordinati”.