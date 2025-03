Justcalcio.com - Dybala, nel marchio: “Ho avuto difficoltà a credere alle critiche di Morata, è triste”

2025-03-13 07:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Paulo Exequiel(Laguna Largo, Córdoba, Argentina, 1993) ha ricevuto Marca A Roma nella sua unica intervista esclusiva prima di visitare Athletic oggi a San Mamés.“Sono molto curioso di incontrare San Mamés nella Vuelta. Mi parlano tutti molto bene di quello stadio, Bene, le persone si sentono molto. Qui offriamo il secondo. P. Álvaroè uno dei suoi migliori amici. Qualcosa su Athletic ti ha detto dopo la prima gamba?A. Con Álvaro non parliamo così tanto del calcio. Álvaro è una famiglia per me e il mio. Sua figlia è nata di recente e ci hanno scelto come suoi padrini, ed è stato qualcosa di eccitante. Abbiamo costruito una relazione familiare al di fuori del calcio.