Spese e prelievi personali con il bancomat sottratto alla paziente disabile

Un’infermiera di 57 anni che lavora in una struttura sanitaria pubblica della Garfagnana è finita sotto inchiesta per utilizzo fraudolento di carte di credito. Si sarebbe approfittata di una donna ospite della struttura, unacon problemi di salute mentale che doveva seguire personalmente, utilizzando il suoper effettuare una serie di. Il tutto per un ammontare di circa mille euro. La Procura, dopo aver acquisito i materiali raccolti dalle indagini dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana, ha concluso le indagini preliminari e si appresta adesso a chiederne il rinvio a giudizio. Una vicenda dai contorni sconcertanti e non del tutto chiari. Gli episodi al centro dell’indagine risalgono all’autunno scorso ed emergono il 15 novembre, quando un responsabile Asl della struttura scopre uno strano furto.