Futuro digitale: incontro tra giovani e imprese tech

Mercoledì 12 marzo ad Arezzo il matchmaking del progettoDiversityManneschi: “Un’opportunità concreta per costruire il proprio percorso professionale”Un’occasione per avvicinareNEET, donne e persone con disabilità al mondo del lavoro nel settoree tecnologico: è questo l’obiettivo dell’evento di matchmaking “tra”, organizzato dal Comune di Arezzo nell’ambito del progetto europeoDiversity. Il programma, che coinvolge otto regioni europee con Arezzo come rappresentante per l’Italia, punta alla creazione di piani d’azione integrati per favorire l’inclusione lavorativa.L’evento si terrà mercoledì 12 marzo, dalle ore 15:00, presso il Palazzo ex scuola Chiarini in via Pellicceria. Un’opportunità per conoscere le aziende del settore, partecipare a sessioni di speed networking con i recruiter e prendere parte a un aperitivo dedicato al networking e alla costruzione di nuove connessioni professionali.