Addetto contabile Elaborazione pratiche Caf

Sempre dallo sportello di Arpal Umbria.: codice identificativo offerta di lavoro (Rif. Offerta), 606; numero lavoratori ricercato 1; descrizione del profilo professionale richiestodel Caf (di Isee,varie di percettori, 730 e altro); orario di lavoro full time; durata del contratto 6 mesi; è richiesta esperienza lavorativa; serve la patente B; tipo conoscenza informatica, pacchetto office; titolo di studio diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico commerciale. E’ possibile candidarsi tramite il portale Arpal, premendo il pulsante “vai all’offerta”. Se non sei autenticato tramite SPID, si aprirà una nuova finestra in cui effettuare il login: è necessario selezionare il profilo cittadino per poter procedere. Effettuato l’accesso, cliccando su “vai all’offerta” si aprirà la pagina per la candidatura.